شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يقطع إجازته الصيفية بالساحل الشمالى من أجل "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم هانى رمزى عرض مسرحيته "أبو العربى" مرة أخرى، غدًا الأربعاء الموافق ثانى أيام عيد الأضحى، بعد إجازة قصيرة مع أسرته فى الساحل الشمالى، حيث ينطلق العرض غدًا الساعة الثامنة مساء بأحد مسارح مدينة مصر.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانون حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن النجم هانى رمزى قد أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه فى السينما وحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فى إطار كوميدى.