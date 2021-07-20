شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ بطلة أولى حكايات الجزء الثانى من "إلا أنا" بعنوان "بيت عز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "إلا أنا" الذى يعتمد على حكاية ورا حكاية، تحضيرات الموسم الثانى من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث وقع الاختيار على الفنانة سهر الصايغ لبطولة أولى حكايات العمل والتي تحمل اسم "بيت عز" من إخراج أحمد يسرى ويشارك في بطولتها رشدى الشامى، تامر نبيل، عصام السقا ومقرر بدء تصويرها بعد إجازة عيد الأضحى.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.



سهر الصايغ

وقامت ببطولة حكايات "إلا أنا" وفاء عامر حكاية "بنات موسى"، وأروى جودة حكاية "سنين وعدت"، وحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى"، وشيرى عادل حكاية "أمر شخصى"، وكندة علوش حكاية "ضى القمر"، وجميلة عوض حكاية "لازم أعيش"، وريهام عبد الغفور حكاية "ربع قيراط"، ودرة حكاية "أول السطر".

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.