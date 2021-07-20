سوما ودلال وياسمين عبد العزيز.. نجمات بالمستشفى في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بهيرة فودة

تعرض عدد من نجمات الفن خلال الأيام الماضية لوعكات صحية، أدت إلى دخولهن المستشفى حتى حلول عيد الأضحى المبارك اليوم، وفي هذا التقرير نعرض لكم هؤلاء النجمات:

دلال عبد العزيز

أُصُيبت النجمة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا منذ حوالي مايقرب من ثلاثة شهور.

كان آخر تطورات حالتها الصحية، كما كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وقال الدكتور محمد النادي، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC"، أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجه إلى الأكسجين، وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث إنها لم تتماثل للشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا.

وكشف عن كونها تتواجد على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجورية، ما يعني أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم.

أوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز التنفس، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين في جسدها، كما أن المجهود الخاص بالتنفس سيتزايد.

ياسمين عبدالعزيز

في 17 يوليو الجاري، فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره بخضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية، دون الكشف عن تفاصيلها.

وطلب الفنان أحمد العوضي، من الجمهور، الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وطلب الفنان وائل عبد العزيز، من الجمهور، الدعاء لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، مساء الأحد الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

سوما

طالبت المطربة ريهام عبد الحكيم جمهورها بالدعاء للمطربة سوما، أمس، عقب تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشرت ريهام صورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "يا رب بحق الأيام المفترجة اشف سوما وعافِها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة".