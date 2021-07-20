فن ومشاهير

في العيد.. شريهان تعود إلى المسرح مع "كوكو شانيل" على "شاهد VIP"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بعد 30 عاماً من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء، تعود النجمة شريهان من خلال مسرحية "كوكو شانيل".

من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، والتي تقدم في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP"، في 20 يوليو.

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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