“بحبك".. أحدث ظهور لمحمد سامي ومي عمر(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المخرج محمد سامي جمهوره بصورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة يستمتعان بعطلتهما الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

وعلق "سامي" على الصورة :"مع لؤلؤ".

بينما علقت مي عمر :"بحبك".

وحققت الفنانة مي عمر نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنان أحمد زاهر، محمد الشرنوبي.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.