بالصور-نجوم الزمن الجميل مع خروف العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منى الموجي:

حرص عدد من نجوم الزمن الجميل على التقاط الصور التذكارية مع خروف العيد، فبجانب الطقوس الخاصة بالمعايدات وزيارة الأهل والأقارب، وربما السفر خارج البلاد، إلا أن عيد الأضحى له طقوس خاصة لديهم.

وشارك وقتها النجوم جمهورهم الصور من خلال الصحف والمجلات الفنية –آنذاك-

ومن بينهم الفنانة سامية جمال التي التقطت صورة تذكارية وسط مجموعة من الخرفان.

كما ظهرت الفنانة الراحلة صباح والفنانة لبني عبد العزيز مع الخروف.

والفنان أحمد مظهر لم ينس أنه فارس، وامتطى ظهر الخروف كما لو كان حصانا.

ولصالح إحدى المجلات التقطت الفنانة كريمان صورة تجمعها بخروف العيد.