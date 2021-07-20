مذكرات الأمير هاري ستنشر نهاية 2022

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أحداث عديدة عايشها الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، سواء فيما يتعلق بانفصاله عن العائلة الملكية، أو دخوله مجال العمل كمدرب، وحتى على مستوى علاقاه الأسرية مع جده وشقيقه الأكبر وليام وغيرها.

يعتزم الأمير هاري الذي انسحب مع زوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية البريطانية، نشر مذكرات في نهاية عام 2022 يروي فيها “أخطاءه” و”الدروس التي تعلمها”، وفق ما أعلنت الاثنين دار “بنغوين راندوم هاوس” الناشرة للعمل.

وقال الأمير في بيان صادر عن دار النشر البارزة في نيويورك “لقد اعتمرت قبعات كثيرة على مر السنين، بالمعنى الحقيقي والمجازي، وآمل أنه من خلال سرد قصتي، عن التقلبات والأخطاء والدروس التي تعلمتها، سأتمكن من المساعدة في إظهار أن لدينا جميعا قواسم مشتركة أكثر مما نظن، أيا كانت أصولنا”.

وأضاف الأمير هاري البالغ 36 عاما “أكتب ذلك ليس بصفتي الأمير منذ ولادتي، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه الآن”.

وبعد إعلان انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية، أجرى هاري وميغان مقابلة في مارس هذا العام مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري أدليا خلالها بتصريحات “أججت التوتر مع العائلة الملكية البريطانية”، وفقا لفرانس برس.

ومن أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغان أن فردا لم يسمياه في العائلة الملكية تساءل عن لون بشرة ابنهما أرتشي قبل ولادته.

ووعدت دار “بنغوين راندوم هاوس” من جانبها بنشر كتاب مذكرات “حميمة وصادقة” يتشارك فيها “الأمير هاري لأول مرة، السرد النهائي للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تكوين شخصيته”.

وستنشر المذكرات في جميع أنحاء العالم وسيصب ريعها للأعمال الخيرية، وهي ستغطي “حياته في دائرة الضوء، من الطفولة إلى اليوم”، بما في ذلك “انخراطه في السلك العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، وأفراحه كزوج وأب”، وفق دار النشر.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة “أرتشيويل فاونديشن” التي يديرها هاري وميغان ماركل أن الأخيرة ستنتج سلسلة رسوم متحركة لحساب نتفلكس، وهو عمل مستوحى من شخصيات نسائية تاريخية.