شكرا لقرائتكم خبر عن محطات هامة فى مشوار سوما.. 3 ألبومات وفيلم وعدد من الأغانى السينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المطربة سوما، من الأصوات المميزة على الساحة الغنائية، حيث مكاناً هاما وسط مطربات جيلها لاسيما أنها بدأت حياتها الفنية بالغناء وهى طفلة بدار الأوبرا المصرية على أيدى المايسترو سليم سحاب، ثم سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وحدد موعداً مع صديقه المنتج نصر محروس لرؤيتها، وبعد أسبوع من سماعها تم توقيع العقد معها وأطلق عليها اسمها الفني سوما.



سوما

بدأت سوما خطواتها السينمائية بمساعدة المنتج نصر محروس فى "أجدع أصحاب" الذى تم عرضه بإجازة نصف عام 2009، وشاركت فى بطولته مع أحمد السعدني وأحمد فلوكس ومروة عبد المنعم، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج وغنت فيه أغنية "أعز أصحاب" التى حققت نجاحاً مميزاً.

قدمت سوما خلال مشوارها الغنائى 3 ألبومات، هى "عيب عليك" و يتضمن 10 أغاني، والبوم "ده حبيبي "و يتضمن 8 أغاني، وألبوم "ندمانة" و يتضمن 11 أغنية، كما أصدرت عدة اغانى منفردة منها أغنية "يعنى اللى في قلبى" ديتو مع المغني بهاء سلطان وأغنية "مقدرش اقول" من فيلم 90 دقيقه (2006) وأغنية "لو كنا بنحبها" بمشاركة مع مدحت صالح وتامر حسني وحسام حبيب وشذي وبشريوأغنية "سينا" بمشاركة مع فريق واما وايهاب توفيق وحميد الشاعري وزيزي، وشاركت فى أغنية "تسلم الأيادي" بمشاركة مع مصطفى كامل وإيهاب توفيق وحكيم وغادة رجب وخالد عجاج وهشام عباس وبوسى واحمد كامل وسمير الإسكندرانى وأحمد عجاج.



المطربة سوما

يذكر أن المطربة سوما تمر بوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، وتم على أثرها نقلها إلى أحد المستشفىات واحتجازها بغرفة العناية المركزة وأجريت لها كل الفحوصات، وقالت سوما لـ"الخليج 365" بعد خروجها من العناية المركزة، "أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلى في الأيام المفترجة دي".

كشف المايسترو مصطفى حلمى، زوج سوماً زوجته الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، موضحًا أن سوما ما زالت تعانى من آلام مبرحة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يجدوا سببًا لمرضها النادر حتى الآن، مطالبًا كل محبيها الدعاء لها بالشفاء.