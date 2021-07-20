شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. شيرين عبد الوهاب وميريام فارس والنبوي وكهربا يهنئون متابعيهم بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة متابعيها وجمهورها، بعيد الأضحى المبارك، بنشر تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت "كل سنة وانتوا بخير وصحة وسعادة، عيد أضحى مبارك"، بينما حرصت الفنانة اللبنانية مريام فارس، على تهنئة متابعيه بتغريدة قائلة: "ينعاد عليكم بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله بهالعيد يحل السلام والطمأنينة وين ما كان وخاصة ببلدي لبنان".



ماريام فارس



شيرين عبد الوهاب

وقدم النجم خالد النبوي، التهنئة لمتابعيه وجمهوره، بمناسبة حلول عيد الأضحي، حيث نشر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب: "عيد أضحي سعيد عليكوا، كل وانتوا طيبين، ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها بخير".



خالد النبوى

وعلى طريقته الخاصة، قرر النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلى، الاحتفال بعيد الأضحى بشكل مختلف، حيث نشر صورة له بعد الانتهاء من ذبح أضحية العيد ويديه ملطخة بالدماء، في إشارة منه لرقم عشرة وهي البطولة التي حققها المارد الأحمر منذ أيام، في مشواره القاري بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتب "هلت الأعياد، عيد أضحي مبارك عليكم، والعيد السنة دي بطعم العاشرة".