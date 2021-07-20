شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء جمعهما وأمسك يدها.. هل ارتبطت مى حلمى بحسن شاكوش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المذيعة مى حلمى، مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أمس الإثنين، داخل مطعم شعبي، وهما يتناولان العشاء، كما حرصت مي على توزيع الطعام على أفراد الطاولة، ويعلو وجهها علامات السعادة والفرح.

وحضرت مي إلى المطعم برفقة حسن شاكوش بسيارته، وظهر وهما يخرجان من المطعم ممسكين بأيدي بعضهما البعض الأمر الذي فسره البعض بأنه إعلان رسمي بارتباطهما خصوصًا أن مي حلمي ظهرت منذ أيام وأعلنت أنها تعيش قصة حب جديدة ولكنها لم تكشف عن حبيبها.

ورفضت مى، الكشف عن هوية حبيبها، الأيام الماضية، واكتفت بكتابة: "يارب أشوف كل الناس فرحانة أدي.. مش عوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين كفي أني شاركتكم فرحتي من قلبي ولكن اتعلمت (داري على شمعتك تقيد) بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".



