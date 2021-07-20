كل ما تريد معرفته عن لاب توب سامسونج Galaxy Book

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تروج سامسونج لتجربة استخدام سلسة من أجهزة اللاب توب Galaxy Book الجديدة؛ التي تمتاز بأنها تعمل بسهولة بالغة مع هواتف سامسونج Galaxy،

ولا يحتاج الأمر إلى إجراءات معقدة أو خطوات كثيرة، ولكن ضغطة بسيطة ويعمل كل شيء.



تأتي أجهزة اللاب توب سامسونج Galaxy Book بتصميم بسيط وأنيق وتعتمد على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، وتضم الموديل Galaxy Book 360 القابل للتحويل والموديل Galaxy Book والموديل Galaxy Book Pro الفاخر فائق الأداء.

باقة التجهيزات بسامسونج Galaxy Book

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالجات إنتل بدءا من الطراز Core i3 وحتى Core i7، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 إلى 16 جيجابايت وذاكرة داخلية حتى 512 جيجابايت مع دعم تقنية LTE حسب الرغبة، بالإضافة إلى توافر الموديل Galaxy Book Go بمعالج كوالكوم.

وتمتاز أجهزة اللاب توب الجديدة بجودة التصنيع مع شاشات ولوحات مفاتيح جيدة ومستشعرات لبصمة الأصابع وفترة تشغيل طويلة للبطارية، ولكنها تفتقر إلى وظيفة إدخال البيانات بالقلم أو الاستعمال اللمسي باستثناء الموديل Galaxy Book 360، كما يزخر الموديل Galaxy Book Pro بشاشة AMOLED جذابة للغاية.

إعداد سريع

وتتم عملية الإعداد بسرعة ويحتاج المستخدم إلى حساب سامسونج عند النقر على إعدادات نظام ويندوز، وبعد ذلك يتم تثبيت برامج سامسونج في الخلفية، والتي تعمل على الفور، ولكن يتعين على المستخدم هنا تحديث البرامج في مكانين على نظام ويندوز وعلى نظام سامسونج.

تبادل البيانات

ولقد تم اختبار أجهزة اللاب توب الجديد من سامسونج مع الهاتف الذكي سامسونج Galaxy S21، ويحمل برنامج سامسونج لتبادل البيانات اسم Quick Share ويأتي مثبتا بشكل مسبق على أجهزة اللاب توب Galaxy Book ويعمل على جميع هواتف سامسونج Galaxy المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد 10 على الأقل، وتتم عملية الإعداد بشكل بسيط وسهل.

وعند الرغبة في مشاركة ملف على الهاتف الذكي فسوف تظهر الأجهزة المتوافقة في النطاق القريب، ويتم إرسال الملف من خلال النقر على الأيقونة دون الحاجة إلى القيام بأية إجراءات أخرى، ولا يعمل تطبيق Quick Share على أجهزة اللاب توب إلا إذا قام المستخدم بتشغيلها، وعندئذ تكون سرعة الإرسال عالية للغاية.

وإذا رغب المستخدم في إرسال ملفات من جهاز اللاب توب فإنه يكفي النقر على الزر الأيمن للفأرة، لإظهار خيار Quick Share ضمن قائمة السياق بنظام ويندوز، وهنا يتم العثور على الأجهزة المتوافقة القريبة، وقد يكون ذلك جهاز لاب توب آخر أو هاتف ذكي أو حاسوب لوحي من شركة سامسونج، ويقتصر عمل وظيفة Quick Share على أجهزة سامسونج في الوقت الحالي، ولا تعمل على أجهزة أبل الجوالة أو أجهزة جوجل أندرويد الأخرى.