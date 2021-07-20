شكرا لقرائتكم خبر عن "تصدق سلخت قبل ما أدبح".. اعرف أشهر أفيهات الجزارين فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون والمسلمون على الأخص بعيد الأضحى المبارك، والذى يرتبط ارتباطًا كبيرًا بالأضحية، فيبحث أشخاص كثيرة عن الجزار لكى يقوم بذبح أضحيته، فنجد بالشوارع بعض الجزارين يسيرون في الشوارع لتسيير عملية البحث والذى يمكن معرفته من خلال جلبابه الأبيض الملطخ بالدماء كما ظهر في العديد من الأفلام في السينما المصرية، والتي سلطت الضوء عليهم في عدد من الأدوار المتنوعة سواء كان جزار صارم وجاد أو جزار فكاهى وكوميدى، ولكن اليوم نرصد لكم أبرز الفنانين الذين جسدوا دور الجزار بشكل كوميدى من لخال إلقاء الإفيهات العالقة فى ذهن المشاهدين



محمد رضا

الفنان محمد رضا

استطاع الفنان محمد رضا أن يقدم على مدار أعمال كثيرة شخصية الجزار، والذى ظهر خلالها بجلبابه المتسع وتركيبة جسده فضلا عن شاربه استطاعت أن تجعل لشخصية الجزار التى كان يقدمها خصوصية، على مدار أعمال كثيرة والتي كان يغلب عليها طابع الكوميديا كمثال عندما جسد شخصية الحاج مدبولى في القصة الأولى من فيلم "3 لصوص" وهو يبيع لحم غير جيد ويشترط على السكان القاطنين بعمارته الشراء منه، فتظل الزوجة التي انتقلت وزوجها حديثا لتسكن بعمارة مدبولي، تطهو اللحم لمدة 4 ساعات، ويبقى نيئ، وعندما يذهب زوجها، أو الفنان صلاح ذو الفقار، للشكوى، ليرد عليه بأفيه "تلاقيكوا انتوا اللى معرفتوش تسوها".



سعيد رضوان

الفنان سعيد رضوان

جسد الفنان سعيد رضوان شخصية الجزار بشكل جشع ولكن يغلب عليه الطابع الكوميدى أيضا من خلال دور "عكوة" الذى ظهر به في فيلم "أونكل زيزو حبيبى" للفنان محمد صبحى، وتميز فيه بالشراسة وسوء معاملة زيزو جاره الذي أدى دوره الفنان محمد صبحي، إذ يقهر عكوة زيزو ويضربه ضربًا مبرحًا، مما يتسبب في عقدة نفسية لابن شقيقته يفقد على إثرها الحركة والنطق، ولكن تغلب حالة من كوميديا الموقف على المشاهد التي تجمعه بالفنان محمد صبحى.



محمد متولى

الفنان محمد متولى

جسد الفنان محمد متولى شخصية الجزار الجشع ولكن يغلب عليها الطابع الكوميدى أيضا، وذلك من خلا لدوره في فيلم "عصابة حمادة وتوتو" بطولة عادل إمام ولبلبة، والذى ظهر في دور الجزار الذى يستقطب أموال الفقراء ويدخل أموال كثيرة، حتى يقوم عادل إمام باستغلال زوجته في تجسيد دور فتاة أجنبية وترتدى ملابس مكشوفة لتظهر حالة الكوميديا من خلال محد متولى والذى القى أفيه أثناء تركيزه مع لبلبة قائلا: "يا لبانى يا حنين".



محمد سعد

الفنان محمد سعد

جسد الفنان محمد سعد خلال فيلم "بوحة" شخصية تحمل اسم الفيلم وهو شخصية جزار كوميدى، حيث اعتمد في هذه الشخصية على القفشات وخفة الدم واطلاق النكت المضحكة، وأصبحت شخصية "بوحة" كاركتر مميز وبعيدا تماما عن الشكل التقليدي للجزار الذى استمع دائما بالجشع، ويحمل هذا الفيلم العديد من الأفيهات أشهرها "تصدق سلخت قبل ما أدبح"، و "صبح صبح ياعم الحج"



عاد ادهم

عادل أدهم

أما الرائع عادل أدهم فقدم دوراً لا ينسى فى فيلم "حكمتك يارب" للجزار ذو الدم الخفيف، والذى اشتهر بعبارته الشهيرة "ادبح يا ذكى قدرة.. يدبح ذكى قدرة"، وكأنه يقدم شكلاً واقعياً للألقاب التى يطلقها الآخرون على الجزارين فى الواقع..



نعيم عيسى

نعيم عيسى

بطبيعة أفلام الزعيم عادل إمام وخفة دمه المعهودة فى فيلم "مين فينا الحرامى"، قام الفنان نعيم عيسى بتقديم دور الجزار "المعلم عظمة"، والذى كانت تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى بينه وبين البطل عادل إمام بعبارته الشهيرة "أبويا الحج عضمة".