شكرا لقرائتكم خبر عن زوج المطربة سوما: مرضها نادر والأطباء ما زالوا يبحثون عن السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو مصطفى حلمى، زوج الفنانة سوما، عن آخر تطورات حالة زوجته الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، موضحًا لـ"الخليج 365" أن سوما ما زالت تعانى من آلام مبرحة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يجدوا سببًا لمرضها النادر حتى الآن، مطالبًا كل محبيها الدعاء لها بالشفاء.

وفى السياق نفسه نشرت المطربة ريهام عبد الحكيم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالفنانة سوما وعلقت عليها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن المطربة سوما تمر بوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، وتم على أثرها نقلها إلى أحد المستشفىات واحتجازها بغرفة العناية المركزة وأجريت لها كل الفحوصات، وقالت سوما لـ"الخليج 365" بعد خروجها من العناية المركزة، "أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلى في الأيام المفترجة دي".





آخر ظهور للمطربة سوما كان أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية فى دار الأوبرا المصرية العام الماضي. وكان سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايستروا سليم سحاب منذ ان كانت طفلة وتدجت معه حتى وصلت احدى المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما و صدر لها 3 ألبومات هما "عيب عليك ودة حبيبى و ندمانة" وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو "أعز أصحاب".