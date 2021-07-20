شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي تتعرض لانتقادات بسبب صورها على البحر فى يوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة نرمين الفقى، لانتقادات شديدة من قبل متابعيها، أمس الإثنين، بعد نشرها صورًا لها وهى ترتدى فستانا قصيرًا على البحر يوم عرفة عبر حسابها على إنستجرام، لاسيما أن الجمهور يرى أن هذه الصور غير ملائمة للنشر يوم عرفة، ومن التعليقات التي جاءت لها على الصور: "إحنا صايمين يا معلمة شمس، اليوم عرفة ربنا يهديكى".



نرمين الفقى على البحر

نرمين الفقي تتحدث عن بدايتها

نرمين الفقي وأثناء حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، الأيام الماضية، تحدثت عن بدايتها في عالم التمثيل، حيث كانت من خلال مسلسل "السيرة الهلالية"، ومسلسل "حياة الجوهرى" مع النجمة يسرا، التي وصفتها بالجميلة، حيث لم تشعر بالقلق في الوقوف أمامها بسبب شخصيتها المميزة، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان مهما ومحوريا.

وأضافت نرمين الفقي : "لن أنسى كواليس مسلسل الليل وآخره، فهو العمل الأهم فى حياتها الفنية، لتعاونى مع فريق عمل اتسم بطابع المحبة، أولهم المخرجة رباب حسين والكاتب جلال عبدالقوى الذى قدم عملا لن يتكرر فى تاريخ الدراما، بالإضافة إلى النجم الكبير يحيى الفخرانى الذى استفدت منه الكثير، والراحلة سعاد نصر التى لا أنساها أبدا".





آخر أعمال نرمين الفقي

وشاركت نرمين الفقي فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.



نيرمين الفقى



نرمين الفقي



نرمين الفقي