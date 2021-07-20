شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يضيف مشروعا جديدا ضمن إمبراطورتيه "مانا موبايل" لتوصيل الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عن تفاصيل مشروعه الجديد الذي ضمه إلى إمبراطورتيه في عالم الأعمال، حيث إنه يمتلك خط إنتاج لمشروبات غازية وبعض أدوات التدريب بالإضافة إلى صناعته مؤخرًا لبعض الأنواع المختلفة من النبيذ.

ونشر ذا روك، منذ قليل، مقطع فيديو يكشف فيه عن تفاصيل مشروعه الجديد الذي ينوي تطبيقه خلال الفترة المقبلة وهو بعنوان "مانا موبايل"، الذى يوزع من خلاله الطعام بأعلى جودة للمنازل عن طريق سيارة عملاقة مجهزة على أحدث الأجهزة، لتقديم طعام التاكو والتوست الفرنسي، وجميع كوكتيلات تيريمانا التي ينتجها.

وكتب ذا روك على الفيديو الذي نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام "يسافر مانا موبايل الخاص بنا حاليًا في جميع أنحاء البلاد ويتوقف عند محطات الإطفاء والقواعد العسكرية ومهرجانات الطعام والحرم الجامعي وفي جميع أنحاء مجتمعاتك المحلية"، مضيفاً ترويجه المعتاد لفيلمه المقبل JUNGLE CRUISE.

وكشف ذا روك، أمس، عن لقطات جديدة لفيلمه المقبل Jungle Cruise، قبل أيام من طرحه الفيلم المقرر له يوم 29 يوليو من الشهر الجاري، ونشر مقطع فيديو قصير منذ قليل لبعض اللقطات الجديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن اقتراب وصول الفيلم في دور العرض السينمائي.



روك يتناول الطعام فى مشروعه الجديد



روك ومشروعه الجديد



ذا روك امام مشروعه الجديد

وينتظر عشاق ذا روك، طرح الفيلم بشكل كبير، وهو ما يظهر في تفاعل الجمهور على الفيديوهات التي ينشرها من حين لآخر للترويج للفيلم منذ عدة أشهر.