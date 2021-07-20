"ربنا يشفيها".. رسائل نجوم الفن لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية أدت إلى دخولها في غيبوبة، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

ميرهان حسين

نشرت ميرهان، صورة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها :اللهم أشفيها شفاءًا تامًا لا يغادر سقمًا أمين يارب العالمين".

نجلاء بدر

ونشرت "بدر"، صورة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها :"اللهم اشفيها شفاءًا تامًا لا يغادر سقمًا".

وعلقت نجلاء بدر على الصورة :"أمين يارب العالمين".

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام."

وعلق "عز" على الصورة :"ألف مليون سلامة، ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجعي تاني لكل حبايبك بطلتك المبهجة وضحكتك المنورة".

أحمد زاهر

وجه الفنان أحمد زاهر رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر "زاهر" صورة لياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" ألف مليون سلامه عليكي يا ياسمين ربنا يشفيكي و يعافيكي و تقومي بالف سلامه لولادك و جوزك و جمهورك كله إن شاء الله بحق الأيام المفترجة دي هاتبقي زي الفل بندعيلك كل لحظة وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعائنا يارب".

إليسا

ونشرت إليسا، صورة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"الله يشفيها ويكون معها يارب".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء تأديتها مناسك "العمرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية "عباءة وحجاب" داخل الحرم المكي.

وعلقت حلا شيحة على الصورة :" اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا الما إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين".

صلاح عبدالله

ونشر "عبدالله"، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايمًا جنبي، أرجوكم في هذا الصباح الطيب المبارك تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية ياسمين عبد العزيز، يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب".

عبير صبري

ونشرت الفنانة عبير صبري صورة لياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ربنا يشفي ياسمين عبد العزيز ويعافيها ويقومها بالسلامة لأهلها ولكل اللي بيحبوها بألف سلامة".

كريم عبد العزيز

ونشر "كريم" صورة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"دعواتكم بالشفاء العاجل للأخت والصديقة الجدعة وعشرة السنين ياسمين عبد العزيز ربنا يشفيها ويقومها بألف مليون سلامة".

رامي صبري

نشر رامي صورة لياسمين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لأولادك وحبايبك وأهلك، اللهم أمين".