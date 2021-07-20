فن ومشاهير

شاهد.. سان جيرمان يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

شعار باريس سان جيرمان

توجه نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم الثلاثي “المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي”، التهنئة باسم النادي الباريسي.

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى.

ونجح الفريق الباريسي في إبرام العديد من الصفقات البارزة هذا الصيف مثل الحارس الإيطالي وبطل أوروبا جيانلويجي دوناروما والمدافع الإسباني المخضرم سرخيو راموس والمدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي، بالإضافة لقائد المنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وكان النادي قد خسر لقب “الليج آ” في الموسم الماضي لحساب ليل، كما أنه خرج من نصف نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو ما دفع إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرات واعتادوا على الفوز بالألقاب مع أنديتهم السابقة أمثال راموس (مع الإسباني)، وفاينالدوم (مع الإنجليزي).

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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