حمو بيكا يشن هجوماً على عمر كمال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شن مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، هجوماً على زميله عمر كمال، وذلك بعد تصريحات الأخير عنه بأنه لا يجيد الغناء في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب.

وقال بيكا في بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”: “أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلا.. أنت طالع تقول عليا إني مش بعرف أغني”.

أضاف: “توبة إني أغني مع شخص زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيتلي ليه في الأول خالص.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا! طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!”

وتحدى بيكا زميله أن يحضر مجموعة من جمهوره ليشاهدوا من منهما الذي لا يمكنه الغناء، موضحا أن كمال يفقد أنفاسه سريعا ويعاني من أجل تسجيل أي أغنية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت نهاية يونيو الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.