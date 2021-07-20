هيفاء وهبي تنشر الأمل والفرح بصور العيد.. إطلالة خطفت الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها العربي بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت بعض الصور العفوية من جلسة تصوير حديثة خضعت لها أخيراً.

وخطفت هيفاء وهبي الأنفاس بالصور الّتي حملت جرعة زائدة من الفرح والأمل، وظهرت فيها بإطلالة مبهجة وسط الأشجار والفاكهة، وبكلمات رقيقة هنأت متابعيها بالعيد وعلقت قائلة: “عيد أضحى مبارك” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

على صعيد آخر، تواصل هيفاء وهبي حصد نجاح أغنيتها الجديدة “لو كنت” مع أكرم حسني، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد شهر واحد من طرحه على موقع “يوتيوب”.

أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.