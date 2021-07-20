شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. بسنت شوقى تحتفل مع فراج.. ونجوم الأهلى بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجوم والفنانين، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويشاركون متابعيهم وجمهوره، بصور من احتفالاتهم بالعيد عبر حساباتهم الشخصية بموقع انستجرام، ونشرت بسنت شوقي أول صورة لها مع زوجها الفنان محمد فراج، في أول عيد أضحي يجمعهما بعد حفل زفافهم الذي أقيم منذ عدة أسابيع.

وظهر الثنائي في الصورة التي نشرتها شوقي عبر حسابها بموقع انستجرام، وهم يلتقطون السيلفي سوياً، وكتبت "أحلي عيد مع أحلي عيلة، عيد أضحى مبارك"، وسرعان ما حصدا الكثير من التعليقات والإعجابات.

وعلى طريقتهم الخاصة، قرر لاعبي النادي الأهلى الاحتفال بعيد الأضحى بشكل مختلف، حيث نشر اللاعب على لطفي، صورة له وهو وسط عائلته عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب "كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد اضحى سعيد وجميل علينا كلنا، يا رب كل البركة والصحة والستر وجبر الخواطر".

واحتفل النجم محمود متولي لاعب النادي الأهلى، بعيد الأضحى بشكل مختلف، حيث نشر صورة له وهو يحتضن بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي حققها المارد الأحمر منذ أيام، وكتب على الصورة قائلاً " كل عام وأنتم بخير، عيد أضحي مبارك".