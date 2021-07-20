شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز .. من جراحة فى البطن إلى الغيبوبة والرعاية المركزة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر طبية مقربة من أسرة النجمة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي أجرتها وتسببت في دخولها غرفة العناية المركزة على مدار الأيام الماضية

وأوضحت المصادر الطبية أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو الجارى، من أجل اجراء عمليه "تكيس المبايض" لاسيما وأنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافة إلى اجرائها كذلك عملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم.



ياسمين عبد العزيز

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء المعالجين نقلوا ياسمين عبد العزيز إلى غرفة العناية المركزة ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين في الدم مرة أخرى، إلا أن ما حدث هو نقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم حيث وصلت نسبته إلى 7.6 وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسبة الطبيعية للسيدات والتي يجب ألا تقل عن 12، ذلك جعلها مستمرة في العناية المركزة حتى الآن تتلقى العلاج اللازم.

وشهدت الأيام الماضية حالة من القلق داخل الوسط الفني بعد اعلان الفنان أحمد العوضى دخول زوجته ياسمين عبد العزيز المستشفى لإجراء عملية جراحية وعدم استقرار حالتها دون الكشف عن أي تفاصيل، حيث كتب تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك" جعلت كل الوسط الفنى يدعون لياسمين عبد العزيز بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية.



ياسمين عبد العزيز

وجاء نص الرسالة التي كتبها العوضى: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وأضاف العوضي: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك "، واختتم كلامه: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".