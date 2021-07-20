شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يكشف أخر تطورات حالة دلال عبد عبد العزيز بعد 90 يوم فى العناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان هشام جمال، من متابعيه الدعاء بالشفاء العاجل للنجمة دلال عبد العزيز، من أزمتها الصحية التى تعانى منها حاليًا، وتخضع خلالها للرعاية الطبية فى أحد المستشفيات.

وكتب هشام جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "عدى تقريبا 90 يوم على دخول الام الحنينة والست صاحبة الواجب الأستاذة دلال عبد العزيز العناية المركزة ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وايمي اللي عايشين تجربه صعبه ربنا يصبرهم عليها ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسي اللي هما فيه كل لحظه مع نزول وطلوع الاكسجين ومع كل تغير في حالتها".



هشام جمال

دعت دنيا سمير غانم، في يوم عرفة لوالدتها دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل من أزمتها الصحية التى تعانى منها حاليًا، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: فى يوم عرفة اللهم أشفى دلال عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما، اللهم فرج همها وقويها وصبرها، وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر، اللهم أنت الشافى المعافي لا شافى إلا أنت أشفها شفاء من عندك إنك علي كل شيء قدير"، وتفاعلت معها النجمة هند صبرى، وعلقت على منشورها قائلة: "اللهم آمين".

أما إيمي سمير غانم، فنشرت صورة تجمعها بشقيقتها دنيا سمير غانم، ووالدتهما دلال عبد العزيز،من تحضيرات حفل زفاف دنيا والإعلامي رامي رضوان وطلبت من متابعيها الدعاء لوالدتها قائلة "أرجو الدعاء لأمي".

ولا تزال دلال تشغل قلوب وعقول محبيها أملا فى شفائها، وعودتها لبنتيها وحياتها من جديد حتي لو كانت حياة منقوصة بعد رحيل "سمورة" توأم روحها، وتعيش فترة من أصعب فترات حياتها، حيث تعانى من مضاعفات ما بعد فيروس كورونا.

وتعانى دلال عبد العزيز من نقص في الأكسجين وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية فى الجسم، حيث كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد النادى، مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: "الفنانة الكبيرة مازالت فى حاجة إلى الأوكسجين والأجهزة التى تساعد عضلة التنفس على أداء عملها".