شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. صور النجوم مع أضحية العيد ترند من ستينيات القرن الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن احتفالات عيد الأضحى، كانت محط اهتمام النجوم والمشاهير على مدار عقود طويلة، فلم تكن وليدة اللحظة مشاركة صور الاحتفالات مع اضحية العيد او مظاهر الاحتفال، فكانت تعتبر موضة كبيرة في الوسط الفني في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وحظيت على اهتمام الكثيرين من نجوم الصف الأول آنذاك.

وانتشرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ظاهرة التقاط النجوم والمشاهير الصور مع أضحية العيد، والتي كانت تعتبر "موضة"، فلم تكن السوشيال ميديا عقبة أمام النجوم آنذاك، لمشاركة جمهورهم بصورهم، فكانت أغلفه المجلات الكبرى كفيلة بتلك الخطوة.





وتصدر النجوم الصفحات الأولي بصورهم مع الأضحية، فهناك من كان يحتضنها مثل النجمة صباح، وهناك من كان يوثق لحظة مشاركة في عملية الذبح، وهو ما نشرته احدى صفحات السوشيال ميديا التي تحمل عنوان " الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الاول - فاروق مصر"، التي تهتم بتلك الفترة الزمنية وحياة النجوم.

وكانت تظهر أغلفه المجلات كجلسات تصوير مخصصة للحدث، مثل التي يشاركها النجوم حالياً مع اختلاف التقنية في التصوير، وهو ما يظهر في صور نجوم الستينات والسبعينات الذين كانوا يظهرون في كامل أناقتهم حتى مع أضحية العيد.





ودائماً ما تخطف تلك الفترة الزمنية من حياة النجوم، الأنظار اليها، كونها فترة تتمتع بفن متفرد فى صناعة السينما، وكانت تمتلك تلك الفترة عمالقة في التمثيل الذين نجحوا في تأسيس ملامح السينما المصرية، وهو ما دفع الكثير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة في مشاركة صورهم عبر حساباتهم لاستعادة ذكريات تلك الفترة.















