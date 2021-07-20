شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يتعاقد على فيلم جديد بعنوان "عمهم" إخراج حسين المنباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم محمد إمام على بطولة فيلم جديد بعنوان "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ومقرر البدء في تحضيراته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد لعقد جلسات عمل مع صناع الفيلم لترشيح الفنانين المشاركين في البطولة وتحديد موعد التصوير.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد امام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.



محمد امام

وكان آخر أفلام محمد امام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفيلم تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، وحقق إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية بالبحث عن كنز مفقود ويتواجد داخل مقبره الإسكندر الأكبر وتتصارع أكثر من جهة على الوصول له.