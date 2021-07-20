رانيا يوسف تنفي تصريح “التربية الدينية” وتتوعد: “كله حيتظبط”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 11:50 صباحاً - نفت الفنانة المصرية رانيا يوسف التصريحات المنسوبة لوالدها سيد يوسف حول “التربية الدينية” والتي اثارت موجة من السخرية خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا يوسف، في لقاء خاص مع برنامج “إي تي بالعربي” من كواليس مسلسل “المماليك” الذي تصوره حاليًا، “الكلام ده ما حصلش خالص.. الفيديو موجود على حسابي في انستغرام.. اه تربيت تربية عسكرية في انني ملتزمة وبتحمل المسؤولية ومحترمة في مواعيدي وشغلي وبقول الكلمة.. لكن ما قلش الكلام التانية.. التربية الدينية مش حقيقة.. ما عرفش هم جابوا الكلام ده منين”.

وتوعدت رانيا يوسف من قام بنشر هذا التصريح قائلة: ” تمام الي عايز يلعب بالكلام كله حيتحاسب وكله حيترفع عليه قواضي وحيتظبط.. أنا الفترة الجاية عندي مجموعة من المحاميين ربنا يقدرني عليهم.. ويقدرهم على الناس اللطيفة الي قاعدة فاضية ما ورهاش حاجة غير اللت والعجن”.

غير ان نفي رانيا يوسف خاصة قولها “التربية الدينية مش حقيقة” اثارت استغراب المتابعين حيث كتب بعضهم “هي كلمة تربية دينية اصبحت مرعبة للدرجة دي؟؟” و “وهي التربية الدينية مسبة ولا شنو ؟؟؟؟”.