بسمة بوسيل بإطلالة صيفية بالشورت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 11:50 صباحاً - شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها مع عائلتها.

وظهرت بسمة بوسيل، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بإطلالة صيفية باللون الزهري وهي تجلس على أرجوحة.

كما شاركت بسمة مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية الستوريز ظهرت فيها اثناء اسمتاعها بوقتها مع تامر حسني وابنتها.

وكانت بسمة بوسيل قد حرصت على تهنئة تامر حسني بالنجاح الذي حققه فيلمه الاخير “مش أن” حيث نشرت بوستر الفيلم عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة : “مبروك حبيبي.. أنا فخورة حقًا بك، وبكل الفريق الذي كان معك لصناعة هذا الفيلم الرائع”.