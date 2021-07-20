الجمهور يحرّر ستار سعد من الحبس ويحدث ثورة في “إحساس صفر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصفحة الرسمية للفنان العراقي ستار سعد عن برومو لفيديو كليب سيصدر قريباً أحدث ضجّة من خلال مشاهد أغنية “إحساس صفر” التي سلّطت الضوء على الجمهور الذي يطالب به، فما حقيقة هذه المظاهرة التي أتت كثورة على الإحساس الصفر مطالبة بإحداث تغيير معيّن باتجاه حرية واستقلالية وقوّة.

يظهر الفيديو في بدايته ستار محبوساً داخل غرفة مظلمة، ولكن ثقباً من النور يبدأ بتكسير هذه الظلمة، من ثمّ يحمله الجمهور وهو مكبّل، ويرفعوه على الأكفّ وينطلقون به في مسيرة.

يختم الفيديو بصوت ستار صارخ : “مجنون قلبي سلمته للي أحساسه صفر. ولم تصدر تفاصيل إضافية عن العمل الذي سيصدر قريباً.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان ستار سعد شارك في الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس” على شاشة إم بي سي حيث كانت بدايته لتحقيق الشهرة، وكان من ضمن فريق الفنان كاظم الساهر، وتمكن من الفوز بلقب “أحلى صوت” بعد أن حصل على أعلى الأصوات في الحلقة النهائية من “ذا فويس”.