رانيا يوسف تهدّد: سألاحق قضائيا كل من فبرك تصريحات والدي عن “نشأتي الدينية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توعدت الفنانة رانيا يوسف كل من نسب إلى والدها تصريحات مفبركة عن نشأتها الدينية، بالملاحقة القضائية مؤكدة أن الفيديو المنشور عبر حسابها بموقع إنستقرام، لم يتضمن حديثا عن الدين، ولكن عن تأثرها بالنشأة العسكرية لوالدها، وكيف تعلمت منه الالتزام.

وردت رانيا على الجدل المثار حول التصريحات المنسوبة لوالدها الضابط السابق سيد يوسف، الذي جاء فيه قوله: نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط”، حيث أكدت في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي من كواليس تصوير مسلسلها “المماليك”: الكلام ده ما حصلش خالص والكلام ده موجود على صفحتي على إنستجرام، آه تربيت تربية عسكرية في إنني ملتزمة وأتحمل مسؤولية ومحترمة في مواعيدي وشغلي ولكن ماقلش الكلمة التانية الدينية ماعرفش جابوها من فين بس تمام اللي عاوز يلعب بالكلام كله حيتحاكم وحيترفع عليه قضايا وحيتظبط.

وأضافت: الفترة اللي جاية عندي محامين ربنا يقدرني عليهم إن شاء الله ويقدرهم على الناس اللطيفة اللي قاعدة فاضية ما وراهاش حاجة غير اللت والعجن وتقويل التصريحات وأنا ما عنديش وقت الحمد لله لده.

وعن سبب غيرة البعض منها قالت: الحمدالله ناجحة ومحبوبة ومتربية تربية عسكرية وأتشرف أنني متربية تربية عسكرية، هذا ما نجحني بهذه المناسبة وأنا محاربة ومافيش أي واحد معدي كده بيهزني.