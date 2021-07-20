رامي صبري يدعو لشقيقه الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: حرص الفنان رامي صبري، في آخر ساعات يوم عرفة، على الدعاء بالرحمة والمغفرة لشقيقه الراحل كريم، الذي قضى منذ أيام غرقاً في ترعة المريوطية في البدرشين، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصدّقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً”.

وأضاف: “اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها وصبّر أهله واربط على قلوبهم، اللهم أمين أكثروا بالدعاء له في وقفه عرفات فأنه كان أطيب خلق الله”.

وكان رامي صبري قد حرص على توجيه الشكر لأصدقائه في الوسط الفني، لتقديمهم التعازي له بوفاة شقيقه كريم، وقال رامي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: “أولاً شكر الله سعيكم جميعاً، كتّر ألف خيركم على المواساة ووقفتكم جنبنا في الوجع اللي شُفناه وفقدان أخويا الغالي كريم صبري”.