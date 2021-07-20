محمد عطية يكشف للمرة الأولى سبب انفصاله عن خطيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: منذ انفصالهما المفاجئ وفسخ خطوبتهما، لم يتحدث الفنان محمد عطية والمذيعة ميرنا الهلباوي عن الأسباب، لكن عطية كشف أخيراً في تصريحات صحافية أن سبب انفصاله عن الهلباوي هو انعدام الوفاق بينهما، وأكد أنهما سيظلان صديقين، ويرفض أن تكون حياته الشخصية مثل الكتاب المفتوح.

وكانت ميرنا الهلباوي قد أعلنت الانفصال من خلال “ستوري” لها على موقع “إنستغرام” قالت فيها :”single .. الحمد لله على كل شيء”.

ورغم فسخ الخطوبة، احتفلت الهلباوي بعيد ميلاد محمد عطية وهنّأته عبر “إنستغرام” قائلة: “متأخرة بس مش مشكلة، كل سنة وأنت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه، مش هطوّل في الكلام هنا عشان بيحصل حوارات”.

وردّ عطية عليها قائلاً: “وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة ومبروك عالتوقيع رغم أنها متأخرة برضه ويارب ناجحة دائماً ومحققة كل اللي نفسك فيه”.