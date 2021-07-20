منتج مصري عن حالة دلال عبد العزيز: إيمي ودنيا تعيشان ضغطاً نفسياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث المنتج هشام جمال عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز التي تمكث في العناية المشددة بأحد المستشفيات بعد إصابتها بكورونا.

ونشر صورة تجمعه بالفنانة ومعهما طه الدسوقي من كواليس مسلسل “في بيتنا روبوت” عبر “فايسبوك”، وأكد أنّها في وضع صعب بعد نحو ثلاثة أشهر من وجودها في العناية المشددة.

وأصحب الصورة بتعليق قال فيه: “مر تقريباً 90 يوماً على دخول الأم الحنونة والست صاحبة الواجب، الأستاذة دلال عبد العزيز العناية المركزة”.

وأضاف: “يا ريت تدعوا لها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها، وعلى بنتيها دنيا وإيمي اللتين تعيشان تجربة صعبة، ربنا يصبرهما عليها ويخفف عليهما الحمل الكبير والضغط النفسي في كل لحظة مع نزول وطلوع الأوكسجين ومع كل تغير في حالتها”.

يشار إلى أنّ الفنانة المصرية أصيبت بكورونا، ما استدعى نقلها إلى العناية المشددة بأحد المستشفيات في 30 نيسان (أبريل) الماضي، وإلى الآن لم تشهد حالتها الصحية أي استقرار، ولم تعلم بخبر وفاة زوجها سمير غانم لكنها تشعر برحيله ودائماً ما تسأل عنه.