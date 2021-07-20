طبيب مصري يكشف حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. “أيام وتغادر المستشفى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الطبيب المصري حاتم شومان، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما تضاربت المعلومات حولها خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنها ستغادر المستشفى بعد أيام.

وكتب عبر “فايسبوك”: “حالة ياسمين عبدالعزيز لا يوجد فيها سحر أسود أو غيره… لأن هناك كذباً وكلاماً غير سليم… أجرت عملية بسيطة ما سبّت لها مضاعفات بعدها، وحالتها شبة مستقرة في المستشفى”.

وأضاف: “عبدالعزيز بكامل وعيها والموضوع رهن الأيام وسوف تخرج، يكفي شائعات، وأدعو لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم”.

وتعرضت عبد العزيز إلى وعكة صحية شديدة بعد إجراء جراحية دقيقة، ما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى إرسال فريق طبي لعلاجها، وكتب شقيقها وائل عبر عبر “فايسبوك”: “نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير”.

ويذكر أنّ ياسمين عبدالعزيز شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “اللي مالوش كبير”، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.