مشاهير اعترفوا بالاعتقاد بوجود كائنات فضائية.. فمن هم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: رغم أن وجود الكائنات الفضائية أمر قابل للنقاش، فإن العلم لايزال يحاول إثبات وجودها عملياً. ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص حول العالم، يعتقدون أن الفضائيين موجودون بالفعل.

وهذا الاعتقاد لا يقتصر على عامة الناس فقط، وستندهش عندما تعرف أن هناك عدداً غير قليل من المشاهير الذين يعتقدون بوجود كائنات فضائية.

في ما يلي، مجموعة من المشاهير الذين سجلوا اعترافهم بوجود كائنات فضائية.

نيك جوناس

كشف زوج النجمة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا، المغني الشهير نيك جوناس، أنه شاهد جسماً غامضاً منذ سنوات، ولايزال مرعوباً منذ مشاهدته. ووفقاً لمغني فرقة “جوناس برازر”، ادعى أنه رأى ثلاثة صحون طائرة في فناء منزله الخلفي بلوس أنجلوس، بينما كشفت السلطات منذ ذلك الحين أن الأضواء الزرقاء الوامضة التي رآها نيك كانت تجارب صاروخية، لكن المغني مهووس بنظرية أنها يمكن أن تكون في الواقع أجساماً غريبة.

كيشا

المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية، كيشا، هي أحد المشاهير الذين يؤمنون بكل ثقة بوجود حياة خارج الأرض. وانفتحت مغنية Tik Tok وBlah Blah Blah وTimber، أثناء ظهورها في برنامج “Zach Sang Show”، حول رؤيتها سفن الفضاء في الحياة الواقعية، وخلال المقابلة كشفت أنها لم ترَ كائناً فضائياً واحداً، بل خمسة أو سبعة.

ديمي لوفاتو

اعترفت نجمة البوب العالمية ديمي لوفاتو، ذات مرة، لسيث مايرز بأن البشر ليسوا هم الكائنات الحية الوحيدة في الكون، وأشارت لوفاتو إلى وجود كائنات فضائية.

كاتي بيري

قالت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية، كاتي بيري، أيضاً، إنها تؤمن بوجود الكائنات الفضائية، مضيفة أنها عندما تنظر إلى النجوم تعتقد أن هناك كائنات فضائية، وأن البشر ليسوا الوحيدين في هذا الكون.

أريانا غراندي

صرحت المغنية الحائزة جوائز غرامي مرتين، في لقاء لها مع مجلة “Complex”، بأنها تؤمن بوجود الكائنات الفضائية والأشباح، وأنه سيكون من الغباء الاعتقاد أن البشر هم الوحيدون في الكون، حتى إنها وضعت حالة عبر حسابها على “فيسبوك”، لتسليط الضوء على إيمانها واهتمامها بالموضوع.