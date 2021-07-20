من كاتي بيري إلى جيم كاري.. مشاهير أعلنوا معاناتهم من “الاكتئاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تكون دائماً الحياة المرفهة والسفر والوجود تحت الأضواء شيئاً جيداً للكثيرين؛ لأن كل هذه الأشياء قد تنقلب في النهاية، وتصبح نقمة على صاحبها وتصيبه بالتوتر والحالات النفسية.

وعانى الكثيرون من نجوم هوليوود مشكلات نفسية مختلفة جراء الشهرة وضغوطها، ومنهم من كانت لديه الجرأة ليتحدث بشكل علني عن تجربته، حتى يساعد غيره ممن يعانون نفس الأمر.

هؤلاء هم أبرز نجوم هوليوود، الذين خاضوا معارك مع مرض الاكتئاب:

دواين جونسون

تحدث الملاكم السابق والممثل الحالي، دواين جونسون، المشهور بلقب “ذا روك”، وهو من الممثلين الأعلى أجراً مع صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، حول معركته مع مرض الاكتئاب، وكيف أن لهذا المرض ألماً حقيقياً، استغرق منه وقتاً طويلاً للتعافي، وقال إن السبب وراء ذلك هو إنقاذ والدته من محاولتها الانتحار.

كاتي بيري

شاركت المغنية الأميركية، كاتي بيري، معركتها مع الاكتئاب في سلسلة على منصة “يوتيوب”، استغرقت 96 ساعة، وقالت إنها أرادت أن يراها محبوها على طبيعتها، وأن تكون رمزاً للتحمل لمن يعانون نفس المشكلة.

ليدي غاغا

صرحت المغنية المثيرة للجدل، ليدي غاغا، بأنها اضطرت للتعامل مع التوتر والاكتئاب طوال حياتها، وأنها تخضع للعلاج بالأدوية حتى تتعالج من الاكتئاب، وأكدت أنه من الضروري أن يتحدث الجميع عما يواجهونه من مشكلات تتعلق بصحتهم العقلية.

غوينيث بالترو

عانت الممثلة الشهيرة، غوينيث بالترو، اكتئاب ما بعد الولادة، وتحدثت عن صعوبة الأمر الذي استمر طوال 5 أشهر بعد ولادتها طفلها الثاني، وخاضت بالترو مرحلة من الاكتئاب السريري بعد موت والدها عام 2002.

آشلي جود

خاضت النجمة الأميركية آشلي جود معركة طويلة مع العزلة وعدم الأمان، وذلك منذ طفولتها المضطربة، وفي عام 2006 خضعت للعلاج، ودخلت بالفعل مصحة، وحينها صرحت بأن الألم الذي كانت تشعر به كان في غاية الشدة، وبالفعل كانت بحاجة للمساعدة.

جيم كاري

عانى الممثل المشهور بأدواره المجنونة، جيم كاري، الاكتئاب، وصرح في إحدى المرات بأنه يتناول أدوية مضادة للاكتئاب، وهو يجاهد للحفاظ على نمط حياة صحي، فهو لا يشرب المشروبات الكحولية، ولا يتناول القهوة إلا نادراً.