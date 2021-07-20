شكرا لقرائتكم بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد 30 عاماً من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء، تعود النجمة شريهان من خلال مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، والتي تقدم في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP"، اليوم الثلاثاء.

من مسرحية كوكو شانيل

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

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من المسرحية

وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

وقد حرصت المصممة ريم العدل أن تقدم لشريهان إطلالات وفية لطراز "شانيل" مع الحفاظ على حرية الحركة على المسرح نظراً للطابع الاستعراضي للعمل.

وتحمل هذه المسرحية اسم "كوكو شانيل" فما الذي ستكشفه عن عالم هذه الشخصية التي أحدثت ثورة في الأزياء النسائية خلال القرن العشرين وما زالت حتى اليوم تؤثر في ذوق ومفهوم النساء للأناقة حول العالم.