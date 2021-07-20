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شكرا لقرائتكم خبر عن "الوقوع فى الحب" سبب عودة دانيال كريج لتجسيد شخصية جيمس بوند في No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكمل النجم العالمي دانيال كريج، 15 عاماً في تجسيد شخصية العميل البريطاني السري جيمس بوند، في سلسلة من الأفلام، بدأت عام 2006 بتجسيد للشخصية في فيلم Casino Royale، الذي شهد تصويره فترة طويلة حيث أنه كان العمل الأول للنجم صاحب الـ 53 عاماً في سلسلة بوند.
وفى تفاصيل جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل، ونقلتها من مقابلة للنجمة العالمي كريج، التي تحدث فيها بعد 15 عاماً، عن سبب عودته للمشاركة من جديدة في سلسلة جيمس بوند ومشاركته في فيلم No Time to Die، بعد ان كانت عودته صعبة بسبب تعرضه لإصابة في الغضروف في فيلم Specter الذي عرض في 2015.
واعترف النجم العالمي في مقابلته الأخيرة، أن تعلقه بشخصية Vesper، التي ظهرت معه في فيلم Casino Royale، هو سبب عودته للجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، حيث انه وقع في حبها في فيلمه الأول، حيث انه كان الحب الوحيد له في السلسلة وسرعان ما عاد من جديد للوقوع في الحب بالجزء الجديد وهو ما أثار اهتمامه في السناريو.
Casino Royale
وأكدت عدد من التقارير الجديدة أن فيلم جيمس بوند المرتقب بشدة "No Time To Die" سيُعرض أكبر عرض أول في العالم عندما يتم عرضه في سبتمبر، ووفقًا لتقارير The Mirror قررت MGM ومنتجي الفيلم تخصيص 10 ملايين إسترليني للحدث الكبير في المملكة المتحدة.
ويشارك أيضًا في فيلم No Time to Die، إلى جانب دانيال كريسج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.
No Time to Die
ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.