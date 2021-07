شكرا لقرائتكم خبر عن "الوقوع فى الحب" سبب عودة دانيال كريج لتجسيد شخصية جيمس بوند في No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل النجم العالمي دانيال كريج، 15 عاماً في تجسيد شخصية العميل البريطاني السري جيمس بوند، في سلسلة من الأفلام، بدأت عام 2006 بتجسيد للشخصية في فيلم Casino Royale، الذي شهد تصويره فترة طويلة حيث أنه كان العمل الأول للنجم صاحب الـ 53 عاماً في سلسلة بوند.

وفى تفاصيل جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل، ونقلتها من مقابلة للنجمة العالمي كريج، التي تحدث فيها بعد 15 عاماً، عن سبب عودته للمشاركة من جديدة في سلسلة جيمس بوند ومشاركته في فيلم No Time to Die، بعد ان كانت عودته صعبة بسبب تعرضه لإصابة في الغضروف في فيلم Specter الذي عرض في 2015.

واعترف النجم العالمي في مقابلته الأخيرة، أن تعلقه بشخصية Vesper، التي ظهرت معه في فيلم Casino Royale، هو سبب عودته للجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، حيث انه وقع في حبها في فيلمه الأول، حيث انه كان الحب الوحيد له في السلسلة وسرعان ما عاد من جديد للوقوع في الحب بالجزء الجديد وهو ما أثار اهتمامه في السناريو.

Casino Royale

وأكدت عدد من التقارير الجديدة أن فيلم جيمس بوند المرتقب بشدة "No Time To Die" سيُعرض أكبر عرض أول في العالم عندما يتم عرضه في سبتمبر، ووفقًا لتقارير The Mirror قررت MGM ومنتجي الفيلم تخصيص 10 ملايين إسترليني للحدث الكبير في المملكة المتحدة.