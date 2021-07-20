شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. شريهان وماجدة الرومى وسيمون ويارا يهنئن متابعيهن بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم مصر والعالم العربى، بأول أيام عيد الأضحى، وهنأوا جمهورهم ومتابعيهم بالعيد، عبر حساباتهم الرسمية بتويتر، متمنين لهم قضاء عيد سعيد مع أحبائهم.

ومن جهتها ، قالت الفنانة الكبيرة شريهان عبر تويتر: "اللهم إجعله عيداً مباركاً .. أعاده الله على مِصْرَ شَعباً ووَطناً وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمن والأمان واليمن والبركات، كل عام وحضراتكم جميعاً بخير".



شريهان

فيما غردت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى مهنئة متابعيها بالعيد، قائلة : " أعادَهُ الله عليكم وعلى بلادنا بالخير والسلام والصحّة والأمان ..أضحى مبارك".



ماجدة الرومى

ومن ناحيتها غردت الفنانة اللبنانية يارا :" يا صباح العيد، عيد الأضحى المبارك، ويومكم سعيد مليء بالخير والفرح والتوفيق".



يارا

فيما حرصت الفنانة سيمون على تهنئة متابعيها وجمهورها بالعيد، وقالت عبر تويتر :"صباح العيد، عيد سعيد".



سيمون

وفى سياق أخر احتفل الأهالى فى المحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء، على طريقتهم الخاصة بعيد الأضحي المبارك، حيث تم القاء البالونات في الشوارع، كما أقدم شباب آخرون على توزيع البالونات على الأطفال في الشوارع أمام المساجد، وفى بنى سويف شارك فريق شباب الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف، اليوم الثلاثاء، فى تأمين صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف.

وقال القائد جوزيف وليم قائد فريق الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف إن الفريق دائم المشاركة فى تأمين صلاة الأعياد، مشيرا إلى أن هذا العام قام الفريق بالإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة حرارة المصلين وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول المسجد.