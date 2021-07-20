شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مسرحيات لا تمل من مشاهدتها كل عيد.. أبرزها "العيال كبرت" و"ريا وسكينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يربط المصريون بين العيد والأعمال الفنية التى تعرض علي شاشة التليفزيون، حيث هناك ذكريات تجمع الأسر المصرية والعربية بهذه الأعمال، خاصة الأعمال المسرحية، حيث لا تزال هناك أعمال مسرحية خالدة، أعتاد الجمهور المصرى على مشاهدتها كل عام.

واعتبرها الجمهور أحد طقوس العيد المهمة، ورغم مشاهدة هذه الأعمال مئات المرات إلا أنها ما زالت ترسم الضحكة فى كل مرة، كأنها المرة الأولى، واستطاعت أن تحفر مكانتها الخاصة في وجدان المشاهد العربي وليس المصري فقط، فلا يمل منها المشاهد، ولا تكتمل فرحة العيد إلا بعرضها، ومن أبرز المسرحيات:

مدرسة المشاغبين

من أكثر الأعمال المسرحية التي أرتبط بها المشاهد المصري، وتتلخص أحداثها في خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة لا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، حيث يظهرون تفوقهم عليه في عدة مواقف، فيبعث مدير المنطقة بامرأة معلمة كي تهذب الأولاد، فيعبث معها الأشقياء أول الأمر، لكنها لا تكل، وتحاول جاهدة تهذيب الأولاد، وتستطيع في النهاية أن تسيطر على مجرى الأمور وعلى الأولاد.

المسرحية بطولة سعيد صالح وعادل إمام، وعبدالله فرغلي ويونس شلبي وأحمد زكي وسهير البابلي وحسن مصطفي وهادي الجيار، من تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوى.





العيال كبرت

تعبر من الإرث المسرحي المصري، ومن أكثر المسرحيات نجاحا، وتدور حول أسرة رمضان السكري المكونة من الأب والأم وأربعة أبناء، يكتشف أحد الأبناء بالصدفة رسالة غرامية في حقيبة والده، يعلم من خلالها عن نيته للزواج من امرأة أخري غير والدته، فيجتمع خو وأخوته ليجدوا حلا لهذه المشكلة ولكن بشكل كوميدي رائع، والمسرحية بطولة حسن مصطفى وكريمة مختار وأحمد زكى وسعيد صالح ويونس شلبى ونادية شكرى، تأليف سمير خفاجى، إخراج سمير العصفورى.





شاهد ماشافش حاجة

قدمها النجم عادل إمام عقب نجاحه فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، فقد فضل عادل إمام أن يقدم مسرحية بمفرده بعيدا عن فريق عمل مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وبالفعل نجح نجاحا كبيرا فى هذه المسرحية التى تعتبر أيضا من روائع المسرح المصرى الكوميدى، وهى من إخراج الدكتور هانى مطاوع، ويشارك فى بطولتها ناهد جبر ونظيم شعراوى والفنان القدير عمر الحريرى.





ريا وسكينة

التى قامت ببطولتها الفنانة شادية ولأول مرة كانت تقف على خشبة المسرح، وشاركها عملاق الكوميديا الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى والفنانة القديرة سهير البابلى، وتعد هذه المسرحية من أهم المسرحيات فى تاريخ المسرح المصرى الكوميدى، وكانت قد حققت نجاحا كبيرا عند عرضها، واستمر عرضها لسنوات وعرضت فى أكثر من دولة عربية، وما زالت تعرض عبر شاشات التليفزيونات ونشاهدها عشرات بل مئات المرات ولا نمل منها ونضحك مع كل مشاهدة لها، وتدور أحدثها حول القصة الشهيرة ريا وسكينة.





سك على بناتك

واحدة من أشهر مسرحيات النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، والتى شاركه بطولتها سناء يونس وأحمد راتب وشريهان ومحمد أبو الحسن، وهى مسرحية تعتمد على الموقف الكوميدى وبها الكثير من الإفيهات المتبادلة بين الفنانين، ومن أفضل مشاهدها والتى لا ننساه المشهد الذى جمع بين فؤاد المهندى ومحمد أبو الحسن وسناء يونس حينما كانت تصف له ما فعله خطيبها حينما رغب فى مسك يدها، وبها الإفيه الشهير “كنتى خليها يمسكها يا فوزية".





تخاريف

أحد روائع الفنان الكبير محمد صبحى، ومن أشهر مسرحياته، وتدور أحداثها حول مجموعة من الأخوة يظهر لهم عفريت ليحقق أمانيهم في الحال فيطلب كل منهم أمنية من العفريت، تروي فيها الخواطر والأحلام التي تخطر للإنسان في إطار كوميدي، وهي من بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي وشعبان حسين وعبد الله مشرف، تأليف لينين الرملي، إخراج جلال الشرقاوى.

ألابندا

تدور أحداث المسرحية فى قالب غنائى كوميدى فى حى شعبى يعيش به رمزى، الذى يؤلف مسرحية ويحاول تقديمها إلى أهل الحي، إلا أن الضابط شريف يزيل الإعلان الخاص بالمسرحية، وهي من بطولة محمد هنيدي وعلاء ولي الدين ودينا وشريف منير وأحمد السقا وماجدة زكي ومني عبد الغني، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سمير العصفورى.

عفروتو

تقدم المسرحية قصة مجموعة من الأقارب تسود بينهم علاقات التعالي والكراهية نتيجة الثراء الفاحش للبعض مقابل فقر آخرين. يخرج عفريت من إحدى التحف القديمة ويعمل على التفرقة بين أفراد الاسرة التي تحاول التخلص منه لكن للنجاح في هذا لابد من تعاونهم، من بطولة محمد هنيدي وحسن حسني وماجدة زكي ومني زكي وأحكد السقا وهاني رمزي، تأليف أحمد عوض، إخراج محمد عبد العزيز.





كدة أوكيه

مسرحية تدور أحداثها داخل قناة فضائية، وقصة حب غيرت مصير مالك القناة، وهي من بطولة شريف منير ومني زكي وياسمين عبد العزيز وأحمد السقا وهاني رمزى.