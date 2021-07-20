شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس نجوم الزمن الجميل فى عيد الأضحى منهم أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمة الإسلامية اليوم الثلاثاء، بعيد الأضحى المبارك، وبالعودة لنجوم الزمن الجميل كيف كانت طقوسهم في عيد الأضحى وكيف كان يستقبلونه، كانت تحرص كوكب الشرق أم كلثوم على اختيار أضحية العيد بنفسها وتشرف على ذبحها وكانت أيضًا سامية جمال تختار الأضحية بنفسها.

أما فارس السينما المصرية أحمد مظهر كان يختار بعناية شديدة الأضحية وقبل العيد بفترة يختار الخروف ويأخذه من بدرى ويربيه ويعتنى به ومشرف على جودة الأكل عشان لما يذبح الخروف تكون اللحمة جيدة.

أما شكوكو كان يحتفل بالخروف حيث كان يغنى له ويفصل جلباب له مثل جلبابه، وكان الفنان الراحل عبد الفتاح القصرى يحرص على شراء الأضحية ويتناول أكل لحم الضاني ويحرص دائمًا بشرائه كل عام عجل للأضحية.

وكانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل في عيد الأضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفني في بيتها، وتقيم وليمة عامرة بأشهى انواع اللحوم حيث كانت تفضل شوي اللحم بطرق مختلفة.



أحمد مظهر



أم كلثوم



سامية جمال