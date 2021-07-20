للاشتباه بارتكابه جرائم جنسية.. القبض على لاعب دولي كبير في الدوري الإنكليزي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “ميرور”، ان الشرطة ألقت القبض على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.

تابعت الصحيفة البريطانية، أنه تم اعتقال اللاعب الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مع أطفال، وأوضحت أنه لاعب دولي كبير ويلعب بشكل منتظم مع منتخب بلاده، وأن ناديه قرر إيقافه بينما تواصل الشرطة التحقيق، دون أن تذكر اسم اللاعب أو ناديه لأسباب قانونية.

أضافت “ميرور”، أن الشرطة داهمت منزل اللاعب واعتقلته يوم الجمعة الماضي، وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

نقلت الصحيفة عن مصدر من النادي الذي يلعب له اللاعب “سيواصل النادي دعم السلطات في التحقيق ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في هذا الوقت”.

أضاف المصدر، أن الواقعة تسببت في صدمة لإدارة النادي وقال: “من الواضح أن هذا الأمر يجب التحقيق فيه بشكل كامل، ستؤدي الادعاءات من هذا النوع إلى قدر كبير من القلق بين الجميع داخل النادي والمشجعين والجمهور”.

وختم: “علينا الآن الانتظار لاستكمال التحقيق”.