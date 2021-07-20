"كوكو شانيل".. شريهان تعود للمسرح بعد 30 عاما من الغياب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد 30 عاماً من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء، تعود الفنانة المصرية شريهان عبر مسرحية "كوكو شانيل".

العمل من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، ويقدم في عرض أول وحصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP"، في 20 تموز/يوليو.



وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.



