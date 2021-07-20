شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "السيدة زينب" إجازة أسبوع من التصوير للاحتفال بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق عمل مسلسل "السيدة زينب"، على إجازة أسبوع من التصوير، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث انطلق التصوير منذ أسبوع فى ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، والمسلسل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

وانتهى المؤلف أحمد صبحى من كتابة 55 حلقة من مسلسل "السيدة زينب"، ويتبقى له خمس حلقات فقط يواصل كتابتهم، ومن المقرر عرض المسلسل خلال فصل الشتاء المقبل.

يذكر أن مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبد المغنى، سوسن بدر، محمد رياض، أحمد وفيق، حسام داغر،الراقصة دينا، ليلى عز العرب، أشرف عبد الغفور، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

ويعد مسلسل "السيدة زينب"، العمل الذى يجمع بين المؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى، حيث تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ألفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.