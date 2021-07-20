نسرين طافش بإطلالة مختلفة بمناسبة العيد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 08:43 صباحاً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش منابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صُور بمناسبة يوم عرفة وعيد الاضحى المبارك أطلت فيها بشكل مختلف.

وظهرت نسرين في الصُور بالحجاب والعباءة بمناسبة عيد الأضحى والذي يصادف الغد أول أيامه، وارفقت الصُورة بتعليق “اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة .. و عيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام و الفرح لكل العالم”.

وجاءت إطلالة نسرين بعد سلسلة إطلالات جريئة عرضتها لهجوم وانتقادات لاذعة والتي كان منها الهوت شورت وصورة أخرى وهي ترتدي مايوه السباحة داخل بركة السباحة في برج العرب، وبدت نسرين وكأنها عارية ومن دون ملابس بسبب وضعيات التصوير.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل “المداح”، الذى عرض فى موسم دراما رمضان 2021، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.