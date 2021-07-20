شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نجم المواويل والأغنية الشعبية الفنان محمد رشدى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، 20 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان محمد رشدى نجم المواويل والأغنية الشعبية، حيث ولد رشدى عام 1928 في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن الكريم كاملا فى الكتاب خلال طفولته، وتخرج من معهد "فؤاد الأول للموسيقى" سابقا بالقاهرة عام 1949، بدأ مشواره الفني فى سن مبكر وكان لايزال فى المرحلة الثانوية.

اتجه محمد رشدى عقب تخرجه من معهد الموسيقى للغناء الشعبي الذي لفت إليه العديد من أنظار الملحنين والشعراء لامتلاكه قدرات صوتية مميزة، وكانت بدايته الحقيقة في الخمسينيات بعد تقديمه لأول أغانيه "قولوا لمأذون البلد"، ثم كون بعد ذلك ثلاثي فنى مع شاعر العامية عبدالرحمن الأبنودى والموسيقار الراحل بليغ حمدي.



محمد رشدي

ذاع صيت محمد رشدى فى فترة الستينيات وحقق نجومية كبيرة في مجال الأغنية الشعبية وكذلك غناء المواويل، ومن أبرز أغانيه: "عدوية - تحت الشجر- كعب غزال - ياليلة ما جانى الغالى- طاير يا هوى - عرباوي - ميتا أشوفك - والله وأحلويتي - عا الرملة"، كما سجل بصوته ملحمة "ادهم الشرقاوي" التي تُعد أحد إبداعات الإذاعة المصرية حتى الآن.

شارك محمد رشدى بالتمثيل في عدد من الأدوار الثانوية منها "المارد" عام 1964، و"الزوج العازب" و"حارة السقايين" عام 1966 و"فرقة المرح" عام 1970، بينما لعب دور البطولة فى أول فيلمين للمخرج كمال صلاح الدين، وهما "عدوية" عام 1968، و"ورد وشوك" عام 1970، وبعد ذلك أكمل في الغناء حتى قدم آخر ألبوماته "دامت لمين" قبل وفاته بفترة قصيرة.

عانى محمد رشدى في سنواته الأخيرة من فشل كلوي حاد كان يضطره إلى الغسيل كل يومين، الأمر الذي أدى لاحقا لإصابته بهشاشة العظام، بالإضافة إلى سرطان البروستاتا، وتدهورت حالته الصحية، مما استلزم إدخاله غرفة العناية المركزة ودخل فى غيبوبة كاملة لستة أيام قبل وفاته يوم 2 مايو عام 2005.



الفنان محمد رشدى