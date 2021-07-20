شكرا لقرائتكم خبر عن Space Jam: A New Legacy يحقق 56 مليون دولار بشباك التذاكر فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلمSpace Jam، الذى طرح تحت اسمSpace Jam: A New Legacy، إيرادات وصلت إلى 56 مليونا و661 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرحه يوم 16 يوليو الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، كما حقق 31 مليونا و650 ألف دولار بـ 3965 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 31 مليونا و650 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و23 مليونًا و11 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد من إنتاج شركة Warner Bros.

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

جنبا إلى جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.

من جانبه قال جيمس أيضًا إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.