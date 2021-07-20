خالد جلال: "ليلتكم سعيدة" إيقاعها سريع.. والمسرح القومي الأعرق في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المخرج خالد جلال، أنه قدّم خلال الفترة الماضية مسرحيات "أون لاين" وقصيرة تبث عن طريق قناة وزارة الثقافة وهي بتوجيهات من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وأوضح "جلال"، خلال حواره مع خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المسرح القومي والذي يقدم مسرحيته "ليلتكم سعيدة" على خشبته، هو أعرق المسارح المصرية.

أضاف أن مسرحية "ليلتكم سعيدة" من أنجح المسرحيات لأن إيقاعها سريع وهي تتحدث عن فترة الأربعينات، إذ أنهم اعتمدوا على قصة "مغنية الكورس"، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت خلال فترة كورونا، إلا أن القصة تعتمد على شخصيات، لكن تم تطوير الشخصيات وإضافة شخصيات أخرى.

تابع أنه كتب المسرحية من القصة الأصلية، مشددًا على أن هناك الكثير من الأنواع المسرحية القصيرة التي تُذاع عبر قناة وزارة الثقافة خلال فترة كورونا.

"ليلتكم سعيدة" من بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة "مطربة الكورس" لـ تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.