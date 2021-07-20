هاني رمزي عن مسرحية "أبو العربي": مختلفة كليًا عن الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الفنان هاني رمزي أن مسرحيته "أبو العربي" ليست نسخة متشابهة من الفيلم الذي قدمه عام 2005، قائلًا: "أنا ماعملتش الفيلم مسرحية تاني، المسرحية مختلفة كليًا وليس لها أية علاقة بشخصية الفيلم، فقط قمنا بالاستعانة بـ كاركتر أبو العربي الذي أحبه الجمهور على مدار السنوات الماضية وبنينا عليه السياق المسرحي".

أضاف رمزي، خلال حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنه غائب عن خشبة المسرح منذ قرابة 18 عامًا، ولم يكن يعلم كيف سيعود ولكنه قرر أن تكون عودته بـ "حاجة تفرح الناس"، مؤكدًا أن كل من سيشاهد المسرحية لن يجد بينها وبين شخصية الفيلم أية تطابق.

ذكر أن فيلم أبو العربي عند عرضه تسبب في مشاكل له من شعب محافظة بورسعيد، بعد اتهامهم إياه وقتها بأنه أهان شخصية البورسعيدي، متابعًا: "وقتها خرج 2 أو 3 كانوا في بعض المجالس المحلية ومقبلين على انتخابات وقالوا وقتها الفيلم لا يعبر عن الشخصية البورسعيدية وقدموا وقتها استجواب وحضرت بنفسي للمجلس كأول فنان تحت قبة البرلمان، وسألتهم إنتوا جايبيني هنا ليه؟ أنا راجل بتاع فن فقالولي وقتها إنت رقصت على تمثال ديليسبس وقلت في أحد العبارات "هاريها بوس".

واصل: "كان وقتها يرأس اللجنة الفنية بمجلس الشعب الأستاذة فايدة كامل الراحلة وقالت حينها هنتفرج على الفيلم ونقول قرارانا وصدمت من رد الفعل أخدت وقتها أعلى (سوكسيه) في حياتي وسط تصفيق حاد واستمتعوا بيه وقالوا للنواب المعترضين إيه اللي أنتوا بتقوله ده؟! الفيلم في صالح بورسعيد وعرض وقتها وكسر الدنيا".

وسبق وقدّم هاني رمزي شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف وغيرهم.

مسرحية "أبو العربي" بطولة هاني رمزي وحجاج عبد العظيم وعمرو عبد العزيز وأحمد فتحي، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.