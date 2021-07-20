أحمد السبكي يتعاقد مع محمد إمام على بطولة فيلم "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن تعاقده مع النجم محمد إمام، على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "عمهم".

ونشر السبكي، صورا له مع "إمام" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم (عمهم)، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل والذي يعتبر نقلة نوعية جديدة وهي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية".

أضاف: "جاري التحضير وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً.. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي".

يذكر أن أخر أعمال محمد إمام مسلسل "النمر" في رمضان الماضي، مع النجوم: هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، خالد أنور، محمد مهران، محمود حافظ، ولاء الشريف، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

