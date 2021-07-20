تعرف على 11 مسرحية لعيد الأضحى 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:34 صباحاً - في ظل الإجراءات الاحترازية التي يحرص عليها العالم العربي لتفادي انتشار جائحة، ومع ضرورة الترفيه الذي يقيمه الفنانون لتخفيف الحزن على المجتمع، تُعرض مسرحيات عيد الأضحى على منصات شاهد وnxt الإلكترونية، إلى جانب إقامة مسرحيات متنوعة في الكويت ومصر، بشرط حضورها للمحصنين وغير المصابين وبتطبيق التباعد الاجتماعي والتعقيم. "الخليج 365" تجمع لكم 11 مسرحية للعيد.





قحفية وغترة وعقال



مسرحية كوميدية شهدت إقبالاً كبيراً في بداية يونيو، وستُعرض يومي 21 و22 يوليو في نادي اليرموك بالكويت، من إنتاج البلام جروب، وتأليف أحمد العوضي، وإخراج عبد الله ، وبطولة حسن البلام، وزهرة عرفات، وعبد العزيز النصار، وخالد المظفر، وفهد البناي.



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استنزال موضي وقماشة



مسرحية تلفزيونية لرعب كوميدي عائلي، يقدمه خالد العجيرب وبلال الشامي وهيا الشعيبي وسلطان الفرج وعماد العكاري ونوره العميري وسلمى سالم، على منصة nxt، والعمل من إخراج علي دشتي.

هلوسة



مسرحيه كوميدية تُعرض على منصة شاهد بدءاً من عيد الأضحى، وهي من بطولة طارق العلي وأحمد العونان وخالد العجيرب وشهد سلمان.



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مسرحية فرحان نسيب زعلان



مسرحية كوميدية تحاكي الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا والتعليم عن بُعد، بمواقف تتعرض لها عائلتان بشكل متكرر، وهي من بطولة النجم طارق العلي وشهاب حاجية وخالد العجيرب وغادة الزدجالي وشهد سليمان وعدد من النجوم الشباب، وإخراج علي العلي، وتأليف أحمد فارس، وإنتاج مركز فروغي للإنتاج الفني، على مسرح نقابة العمال في الكويت.



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كوكو شانيل



تُعرض على منصة شاهد أول أيام العيد 20يوليو، وهي من بطولة شيريهان الغائبة عن المسرح ١٨ عاماً، وتتناول قصة حياة مصممة الأزياء العالمية شانيل، ومن إنتاج العدل جروب، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.





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شبح الأوبرا



تقدم مؤسسة باك ستيج جروب للإنتاج مسرحية شبح الأوبرا، التي تحكي قصة مغنية تعمل في دار الأوبرا، وتتعرض لحادث وأمور غير مبررة لكي تصبح المغنية الأولى للفرقة، وهي من تأليف وإخراج محمد راشد الحملي، وبطولة أحمد إيراج، حمد العماني، هبة الدري، محمد الحملي، شيماء سليمان، عبد الله الشامي، كفاح الرجيب، عصام الكاظمي، وتُعرض على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في السالمية.





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المهمة الصعبة



الجمهور على موعد مع مسرحية الموسم الفكاهية "المهمة الصعبة"، وهي لفئة الكبار، وتتميز بالغموض والإثارة والكوميديا، ويواجه أبطالها تحديات متنوعة ومصيراً مجهولاً، وتُعرض على مسرح حولي بارك في الكويت من أول أيام عيد الأضحى، وهي من بطولة عبد الرحمن العقل ومرام البلوشي وعبد العزيز المسلم وجمال الردهان وزهرة الخرجي وأسامة المزيعل وعبد الله المسلم وصالح مشاري البلام.





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عبده مشاكل



يقدم شريف نجم، ابن الراحل محمد نجم، مسرحية كوميدية بعنوان عبده مشاكل، على مسرح جمعية الشبان المسلمين في الإسكندرية، وهي تهدف إلى إدخال البهجة في ظل أجواء كورونا، وتشاركه البطولة الفنانة شيرين والفنان حسن عبد الفتاح والفنان عبد الله مشرف، إلى جانب خالد محروس.





ذا موتيل



مسرحية رعب وكوميديا، تسلط الضوء على عدد من قضايا العصابات والإرهاب والخارجين عن القانون بأسلوب فانتازي مشوق، وتؤدي خلالها هيا الشعيبي دور أحد أفراد العصابة التي تتاجر في أعضاء البشر، لكنها فيما بعد تواجه مشكلات عدة من العصابة نفسها. بينما تتعرض الفنانة باسمة حمادة لعملية نصب واحتيال بمواقف كوميدية، ويشارك في البطولة نورة العميري وسلطان الفرج وسامي مهاوش وعماد العكاري، والمسرحية من تأليف وإخراج علي حسين دشتي، وإنتاج خالد الشمري.





جناب الماما



مسرحية اجتماعية كوميدية تحاكي مجموعة قضايا، مسلطة الضوء على قضية الصراع بين الأجيال، تحديداً الأبناء وأولياء أمورهم، وتتناول إيجابياتها وسلبياتها، وهي من تأليف الكاتبة مريم القلاف، وإخراج محمد جمال الشطي، وتقدمها إلهام الفضالة وغادة الزدجالي وإيمان فيصل ونوف سلطان، إلى جانب الفنانين طارق العلي وأسامة المزيعل وعبد الله الحمادي.



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سالي



تُعرض مسرحية سالي بشكل غير حصري على منصة NXT في عيد الأضحى، وهي من بطولة هند البلوشي وشقيقتها مرام والراحل مشاري البلام، وعدد من النجوم.