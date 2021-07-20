شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مليون دولار إيرادات فيلم Space Jam: A New Legacy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Space Jam: A New Legacy بطولة بطل كرة السلة والأيقونة العالمية لوبرون جيمز، إيرادات حول العالم وصلت إلى 54 مليونًا و661 ألف دولار.

‎الفيلم من إخراج مالكولم دي لي، وفيه يخوض جيمز وعائلته مغامرة ملحمية برفقة شخصيات لوني تونز الخالدة، باجز باني ولولا باني، وغيرهم من الشخصيات الشهيرة، مارفن ذا مارتن، وفوجورن ليجورن وبوركي بيج، وتويتي، وسيلفستر، وجوسامر، ورود رنر، ووايل إي. كايوتي، وجراني، ويوسيميتي سام، وتاز، وإلمر فاد، ودافي داك بالتأكيد.

‎تجسّد الشخصيات الأجنبية باللغة العربية كوكبة من الموهوبين في الشرق الأوسط، على رأسهم المثل المصري هشام الشاذلي الذي يعلب دور لوبرون جيمز، بينما تلعب مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية ريا أبي راشد دور لولا باني، أما الأداء الصوتي لشخصية باجز باني، فيقوم به الممثل الأردني الشهير وكاتب سيناريو النسخة العربية للفيلم، وراني الخطيب.

الفيلم أول فيلم من إنتاج ورانر براذرز يصدر بدبلجة إلى اللغة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من الموهوبين من المنطقة لأداء التعليق الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة.

ويضم فريق الإخراج خلف الكاميرا مدير التصوير سالفاتور توتينو، ومخرج الرسوم المتحركة تروي نيثركوت ومصممي الإنتاج كيفن إيشيوكا ، وأكين ماكينز وكلينت والاس والمحرر بوب دوكساي ومصممة الأزياء ميليسا براننج والموسيقى من تأليف كريس بوسيرز وهو من إنتاج شركة سبرينج هيل، وإخراج مالكوم دي لي.